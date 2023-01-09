حلمى طولان يُظهر العين الحمراء للاعبى البنك الأهلى قبل موقعة الداخلية

عقد حلمي طولان، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، اجتماعاً مطولا مع اللاعبين طالب الجميع بنسيان نتيجة لقاء أسوان التي انتهت بالتعادل السلبي .

وقال طولان للاعبين عليكم بالتركيز فقط في المستقبل وتحسين الصورة أمام الإدارة بعد النتائج المتواضعة للفريق مؤخرا.

وحذر المدير الفني، لاعبيه من التهاون أو التراخي، مؤكداً أن الجهاز الفني لن يتوانى في استبعاد أي لاعب يظهر بصورة متواضعة خلال الأسابيع القادمة في مسابقة الدوري الممتاز .البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل ويستضيفها ستاد بتروسبورت في الخامسة مساء.

وشهد المران خوض لاعبي الفريق، الذين شاركوا في مباراة أسوان، تدريبات استشفائية لتجنب الإرهاق قبل مباراة الداخلية.

كما شهد المران أيضا خوض ناصر منسي وحمدي علاء تدريبات تأهيلية، استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية التي شهدت عودة محمود سيد عقب الانتهاء من عمليات التأهيل ما بعد الإصابة.

كان فريق البنك الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية أمام أسوان ضمن منافسات بطولة الدوري العام.