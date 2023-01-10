الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 10 يناير 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر الدستور أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء الراغبين في الاطلاع على تحديثات الأسعار اليومية لوضع ميزانية المشتريات الشهرية التي تكفى كافة أفراد الأسرة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية.


أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 2023

تتغير أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 وفقا لأسعار مدخلات صناعة الثروة الداجنة في مصر والتي يتحكم فيها أسعار العملة الأمريكية والتي تعد العملة العالمية لشراء وبيع السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية للمستهلكين حاليا.

وإليكم الأسعار من خلال محلات الأسواق الشعبية للطيور:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للمستهلكين 55 جنيه ويصل للمواطنين في الأسواق ب 62 جنيها وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للمستهلكين 50 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق ب 62 جنيهاً وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للمستهلكين 68 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق ب 70 جنيها وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للمستهلكين 50 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق ب 55 جنيها وذلك بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية


تتراوح أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم من 15.25 إلى 15.50جنيه.

تتراوح أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم من 11.25 إلى 11.50 جنيه.

تتراوح أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم من 5.50 إلى 6.00 جنيهات.


أسعار البط في الأسواق المصرية للمستهلكين


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 8.50 إلى 9.00 جنيهات.

تتراوح أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 17.50 إلى 18.00 جنيها.

تتراوح أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيها.

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أسعار كتاكيت الرومي والسمان في الأسواق المصرية للمستهلكين

تتراوح أسعار كتكوت رومي أسمر عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيها.


تتراوح أسعار كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 إلى 17.00 جنيها.


تتراوح أسعار كتكوت سمان بري عمر يوم من 2.25 إلى 2.50 جنيه.


تتراوح أسعار كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم من 2.75 إلى 3.00 جنيهات.

تتراوح أسعار كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوم من 5.50 إلى 6.00 جنيهات.

 

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