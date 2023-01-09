5 جرائم بالمحافظات.. الأمن يكشف التفاصيل ويضبط الجناة

نجحت الجهود المكبرة لرجال الأمن في 3 محافظات في كشف لغز 5 جرائم قتل خلال 24 ساعة عقب تلقيها بلاغات بوقوع تلك الجرائم، حيث تمكنت من القبض على مرتكبيها وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

مقتل سائق توكتوك بالإسماعيلية

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ "ووفاته" عقب ذلك إثر إدعاء حادث سير بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائىبمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مرتكب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه بمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيلهم وأثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية قاموا بتهديده بسلاح نارى (فرد محلى) والتعدى عليه بالضرب ودفعه خارج مركبة "التوك توك"والإستيلاء عليها مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بمركبة "التوك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطإثنين من المتهمين وإعترفابإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثالث وقيامهم ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهم (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير)تم ضبطه وأرشد عن مركبة (التوك توك).

مقتل طالب في الإسماعيلية

تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (جثة طالبسن 15 "مصاب بجرح طعنى بالجسم" ، وأخر سن 15"مصاب بجرح طعنيةوقطعية بالجسم" -مقيمان بدائرة القسم).

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وآخرين "مجهولين " تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهمين بالتعدى عليهما "بسلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة أحدهما ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات بينهم حول معاكسة إحدى الفتيات وبسؤال كلاً من "المصاب – والد المتوفى" أيدا ما سبق.

أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة سلاح أبيض "مطواة ", وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

جثة في مركز بلبيس

تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بوصول جثة (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز ) وبها جرح طعنى بالرقبة.

بالإنتقال وبسؤال شقيقه إتهم (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.. وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

العثور على جثة سيدة في منزل بالبحيرة

تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة بنشوب حريق داخل غرفة بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز وإخماده والعثور على جثة زوجة مالك المنزل بداخل الغرفة المشار إليها.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بثراء المجنى عليها عقد العزم على قتلها وسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجنى عليها وعقب قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب على رأسها بإستخدام عصا خشبية وإستولى على (مبلغ مالى- مشغولات ذهبية) ثم عاود التعدى عليها بطعنها بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات فأودى بحياتها ، ثم قام بإضرام النيران بغرفة نومها لإخفاء معالم الواقعة.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات وأضاف بتخلصه من العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالنيران والسكين بإلقائها بالزراعات بخط سير هروبه.

شاب يقتل أحد أقربه في بلبيس

تبلغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "مُسن") بالشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم وبسؤال نجله قرر بأن والده يُقيم بمفرده.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقيةأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية ولعلمه بإحتفاظ المجنى عليهبمبلغ مالى فخطط لإرتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجنى عليه بزعم زيارته وأثناء جلوسهما سوياً غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" "من شقة المجنى عليه" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار تاركاً الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحل البلاغ ، كما أرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.