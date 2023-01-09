دخلت نطاق العمليات بأوكرانيا.. ما هى المقاتلة الروسية «المجرم»؟

«قاتلة الرادارات»

أعلن الجيش الروسي عن دخول مقاتلته الشبحية من طراز "سوخوي-57" أو SU-57، الملقبة بـ"المجرم" و"قاتلة الرادارات"، للحرب في أوكرانيا، وذلك لتدمير شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر لحظة استخدام المقاتلة "سوخوي-57" صاروخ "كروز" الموجه تلفزيونيًا من طراز KH-59MK2 لمهاجمة أهداف عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف.

فما هي المقاتلة المجرم؟

والمقاتلة الشهيرة بـ"المجرم" يوجد بها 7 ميزات قوية تجعلها ضمن النخبة الأقوى في العالم مُقارنة بمنافسيها، بحسب تقرير لوكالة سبوتنيك.

والمقاتلة الروسية تؤمن توازن بين مهام القتال الهجومية والأرضية والدفاعية تجعل من الصعب تصنيفها ضمن إحدى هذه الخانات بسبب قدرتها على تنفيذ مختلف المهام القتالية المتنوعة التي تؤمنها ميزاتها الفريدة، حيث صممت الطائرة الشبحية ثقيلة الوزن لتشكل "العمود الفقري للدفاعات الجوية الروسية"، بحسب توصيف مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار السلاح.

ونوهت المجلة إلى صعوبة تصنيف هذه المقاتلة بسبب دمجها للتقنيات المتنوعة مع ميزات تجعل منافساتها الأجنبية أمام نوع مختلف من الطائرات.

وعلى الرغم من العمل حول العالم على تطوير مقاتلات من الجيل السادس، إلا أن التقرير أكد أن العديد من الميزات الحالية لـ"سوخوي 57" الروسية والملقبة لدى الناتو باسم "Felon" أي (المجرم)، بارزة ولا مثيل لها في جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على 7 ميزات تم الكف عنها على الرغم من وجود الكثير من الميزات التي لا تزال سرية.

(6 رادارات) تتبع 60 هدفًا في وقت واحد

تعتمد معظم المقاتلات بما في ذلك جميع تصميمات الجيل الخامس المنافسة على رادار واحد فقط، لكن المقاتلة "المجرم" تعتمد على وجود 6 رادات في "سو 57" جعلها كما لو أنها دمج فيها 6 طائرات في نفس الوقت، حيث تؤمن هذه الرادارات المتنوعة ميزة كبيرة في الوعي بالظروف الخارجية.

استخدام القذائف والصواريخ الموجهة عن طريق رادارات "APAA"

تشكل صواريخ "K-77M" التسلح الجوي الأساسي للمقاتلة، ويتميز الصاروخ بمدى واسع يصل إلى 200 كيلومتر، كما تسمح الزعانف المقصوصة للصاروخ بالانطلاق من فتحات الأسلحة الداخلية، مع وجود رادار على أنف الطائرة يساعد في توجيه الصاروخ.

وطور الصاروخ لاستهداف الأهداف الصغيرة جدًا والقادرة على المناورة أيضًا عن طريق للمناورة باستخدام نظام توجيه هوائي صفيف مرحلي نشط مثبت على أنف المقاتلة من نوع (APAA).

المدى المتطرف والرحلات الخارقة تعد بدلًا عن حاملة طائرات

وتشبه المقاتلة "سوخوي 57" إلى حد كبير "سوخوي 27" لكن مع مدى أطول بكثير من منافساتها الغربية، كما أن قدرة المقاتلة على الطيران بشكل أسرع من الصوت دون استخدام حواجز لاحقة، بسرعة تتجاوز 2 ماخ، توفر أيضًا أطول مدى أسرع من الصوت في العالم بأكثر من 1500 كيلومتر.