تظاهرة لعشرات المسعفين اعتراضًا على منع الاحتلال دخول الأدوية لقطاع غزة

تظاهر عشرات المسعفين الفلسطينيين اليوم الإثنين، قرب السياج الحدودي مع إسرائيل احتجاجا على منع إسرائيل إدخال معدات طبية لا غنى عنها إلى القطاع المحاصر، فيما بررت إسرائيل تخوفها من استخدام تلك المعدات "لأهداف عسكرية".

ورفع المتظاهرون ومعظمهم من المسعفين، لافتات كتب على إحداها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "منع إدخال الأجهزة الطبية إمعان بالموت البطيء لمرضى غزة" و"بسبب الحصار، الأجهزة الطبية متهالكة ولا تلبي احتياجات المرضى"، بحسب “فرانس برس”.

وصل المسعفون إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة في قافلة من نحو 25 سيارة إسعاف.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة، إن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال أربعة أجهزة آشعة سينية متحركة تتيح تشخيص أمراض العظام والكسور، وجهاز قسطرة لمرضى الجلطات وجهاز أشعة وتصوير مرضى العناية المكثفة.

وحذر “القدرة” من أن الإجراءات الإسرائيلية "تعرض مرضى الأورام (السرطانية) والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعناية المركزة لمخاطر صحية" ناهيك عن منع إدخال قطع غيار الأجهزة المتعطلة.

ومن جهتها، قالت قوات الاحتلال إنها تعتبر أجهزة الأشعة "ذات استخدام مزدوج .. يمكن استخدامها لأهداف عسكرية".

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة فإن العراقيل الإسرائيلية مستمرة منذ مطلع العام الماضي 2022.