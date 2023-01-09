الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عمار حمدي ومحمد محمود يوافقان على الانتقال للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة

محمد محمود وعبد الحفيظ
محمد محمود وعبد الحفيظ

وافق الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود، ثنائي الاهلي على الخروج عل سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لنادي الاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطيه.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي، وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي، عقدا جلسه مع الثنائي عقب انتهاء مران الفريق اليوم وتم الأتفاق على خروجه على سبيل الإعارة وتم توقيع العقود.

وشهدت الجلسة أيضا تواجد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب محمد محمود وأحمد يحيى وكيل أعمال عمار حمدي.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري
على جانب اخر استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة المصري التي تقام ‏مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.‏

وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ النواحي ‏الخططية.‏ وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في ‏تدريبات الكرة.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة يومي " السبت والأحد" بعد المباراة الأخيرة أمام انبي التي أقيمت ‏على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية عشرة التي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في ثلاث.‏

«الضاوي» و«عبد الفتاح» ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية

محمد الضاوي، وخالد عبدالفتاح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثاً؛  انتظما في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا؛ خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة لدوري الممتاز.

إدارة التعاقدات أحمد يحيى الاتحاد السكندرى التعاقدات أمير توفيق سيد عبد الحفيظ

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وائل لطفي

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