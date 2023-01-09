وظائف حكومية شاغرة في هيئة الموانئ ومحافظة القاهرة: اعرف الشروط

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف خالية فى عدة مناصب قيادية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وديوان عام محافظة القاهرة، تشمل مدير عام الفتاوى والعقود والتظلمات، مدير عام الإدارة العامة للإيرادات، مدير عام الإدارة العامة للإيرادات، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام منطقة إسكان، مدير عام الإدارة العامة للمساكن والتسكين، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، رئيس الإدارة المركزية للتعاون، مديرعام الإدارة العامة لميناء رفح البرى.

تمتد فترة التقديم لشغل الوظائف الخالية المعلن عنها بين يومى 1/1/2023 حتى 1/2/2023، وتقدم الطلبات إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: أصل + 2 نسخـة من بيـان الحالة الوظيفية + الانجازات + مقترحات التطويـر للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، عدد (6) صور شخصية.

اما بالنسبة لوظائف هيئة الموانئ تقدم الطلبات خلال الفترة من 9-1-2023 حتى 9-2-2023 فى 105شارع القصرالعينى بالقاهرة، مرفق بها بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)، عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة، بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك، خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر+ صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات، مقترح التطوير للوظيفة المراد شغلها، يقدم الطلب مرفقًا به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة في الموعد المحدد على أن تكون المستندات من أصل + 7 نسخ

ويشترط لشغل الوظائف الخالية المعلن عنها قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى الحصول على مؤهل عال مناسب، وتوافر خبرة فى مجال التخصص من مهارات وقدرات لازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ونص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على ضرورة الاعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة سواء على مستوى القيادات وغير القيادات بشكل مركزى بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، مع خضوع المتقدمين لتقييم دقيق من قبل لجنة مختصة لضمان تصعيد الكفاءات دون محاباه.