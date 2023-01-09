الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 27 ألف عبوة عصائر غير مطابقة وتحرير 34 محضرا خلال حملة تموينية بالبحيرة

الحملة المرورية
الحملة المرورية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار ومنع أي شخص تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

وقد قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بغرب النوبارية بحملة مرورية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة جودة المعروض من السلع والتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح، وأسفرت الحملة عن تحرير 34  محضرا ما بين البيع بأزيد من السعر المقرر ولحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية وجنح صحية.

وأكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أن المحاضر والمضبوطات  تنوعت ما بين التحفظ علي 27216 عبوة عصير بإجمالي 6 طن و 400 كجم وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير 3 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر، و تحرير 5 محاضر لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكن الحملة من تحرير 26 محضر جنح صحية، وإعدام 21 عبوة مواد غذائية مختلفة دون بيانات، سحب 41 عينة مختلفة لارسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى أكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

6 طن التحفظ على المضبوطات غير مطابقة للمواصفات القياسية محافظة البحيرة مجدى الخضر نيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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