رسميًا.. بيان من بشكتاش بشأن مفاوضات مانشستر يونايتد مع فيجورست

أصدر نادي بشكتاش التركي رسميًا اليوم الاثنين، بيانًا بخصوص المفاوضات مع مهاجم الفريق الهولندي ووت فيجورست.

وقال بيان بشكتاش منذ قليل: "التقارير التي تشير أن هناك بند إنهاء إعارة اللاعب في حال تم تقديم عرض من البريميرليج بقيمة 2.5 مليون يورو "خاطئة".

وأضاف البيان: "الأخبار التي تفيد بأن اللاعب سيغادر يوم الثلاثاء "غير صحيحة على الإطلاق".

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن اليونايتد اتفق مع نظيره بيرنلي على ضم مهاجم الفريق الهولندي ووت فيجورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن اليونايتد اتفق مع بيرنلي على أن يقطع الدولي الهولندي إعارته إلى صفوف بشكتاش التركي لينضم إلى اليونايتد.

صاحب الـ30 عامًا انضم لصفوف بيرنلي في يناير من العام الماضي، لكنه رحل سريعًا إلى بشكتاش معارًا في الصيف.

ولعب حتى الآن 21 لقاء في جميع المسابقات وسجل 10 أهداف وصنع 4، كما أنه شارك مع هولندا في مونديال قطر وسجل هدفين.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تعاقده مع حارس المرمى جاك بوتلاند على سبيل الإعارة قادمًا من كريستال بالاس منذ أيام في أول صفقاته.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أنهى في وقت سابق استعارة حارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا من نيوكاسل يوناتيد الإنجليزي، وأصبح بوتلاند أولى صفقات النادي في الميركاتو الشتوي لموسم 2022-2023.

وأكد نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي التعاقد مع بوتلاند معارًا حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023، دون ذكر ما إذا كان هناك بند للشراء أم لا، لكن تقارير صحفية أكدت أنه لا يوجد خيار لشراء العقد.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على إيفرتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.