عميد «ألسن عين شمس» تتفقد امتحانات منتصف العام لمرحلة الليسانس

انطلقت امتحانات طلاب الفرق الأربعة لامتحانات منتصف العام الدراسي لمرحلة الليسانس ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى بدأت منذ التاسع من يناير عقب إجازات أعياد الميلاد المجيد وتستمر حتى السادس والعشرين من يناير الجاري، مقسمين على فترتين في اليوم وثلاثة امتحانات أسبوعياً، وسط إجراءات احترازية لتأمين سلامة الطلاب.

وتفقدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، قاعات الامتحانات والبوابات المخصصة لدخول الطلاب وفق الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدنى والأمن ووحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية.

واطمأنت على تواجد الأطقم الإدارية والطبية كلٍ في موقعة، موضحة أن الامتحانات تجرى لـ ٢٠٦٧ طالبا بالفرقة الأولى، و٢٧٣٠ طالبا بالفرقة الثانية، و٢٥٢٧ طالبا بالفرقة الثالثة، و٢٥٨٢ طالبا بالفرقة الرابعة.

وتابعت عن كثب أعمال الإدارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائى أثناء أداء الطلاب لامتحاناتهم، وباشرت انتظام تواجد مراقبي اللجان بامكانهم.

كما وجهت بضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب، كما تضمنت الاستعدادات التأكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان ووجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية واتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.

ومن ناحية أخرى اطمأنت على مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوى الطالب والتأكد من طبيعة الأسئلة و مباشرتها وعدم خروجها عن المقرر.

وشددت على أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلى معايير الالتزام والانضباط لكافة العاملين بالكلية من خلال التكامل بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والموظفين وإدارة الأمن والدفاع المدني.