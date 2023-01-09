الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف

مريم حسن
مريم حسن

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن كمذيع في إكسترا نيوز، إحدى قنوات المجموعة. 

وكان السيد الرئيس قد أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن والبالغة من العمر ١٨ سنة.

يذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج «الدوم» الذي أنتجته الشركة المتحدة، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج التحقت كمتدربة بقناة إكسترا نيوز. ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء السيد الرئيس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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