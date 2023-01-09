الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن كمذيع في إكسترا نيوز، إحدى قنوات المجموعة.

وكان السيد الرئيس قد أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن والبالغة من العمر ١٨ سنة.

يذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج «الدوم» الذي أنتجته الشركة المتحدة، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج التحقت كمتدربة بقناة إكسترا نيوز. ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء السيد الرئيس.