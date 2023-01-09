في ذكرى وفاته.. عام على رحيل وائل الإبراشي فارس الإعلام المصري (فيديو)

عرضت قناة TeN اليوم، تقريرًا بعنوان عام على وفاة «وائل الإبراشي.. فارس الإعلام المصري».

وتحل اليوم الموافق 9 يناير ذكرى رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ورحيله يعد خسارة كبيرة للإعلام المصري والعربي، حيث أن له مدرسة خاصة في الحوار الصحفي والتليفزيوني، وآخرها برنامج "التاسعة" الذي كان يقدمه على قناة مصر الأولى.

ولد فارس الإعلام المصري في أكتوبر عام 1963 بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف، وشغل منصب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وكان من مؤسسي جريدة الصباح.

واشتهر بتقديم تحقيقات صحفية أثارت الرأي العام، ما جعله يرتبط بوجدان جموع المصريين، منها تحقيقات اللاجئين في الجولان، ومعاناة مرضى الإيدز في مصر، وفجر العديد من الموضوعات منها سلسلة الهاربين في لندن وغيرها.

ويعد برنامج "الحقيقة" الذي قدمه الإعلامي الراحل، أحد أشهر برامج التليفزيون الذي ارتبطت به أذهان المصريون، وناقش البرنامج العديد من القضايا المهمة والجدلية في التاريخ المعاصر، لينتقل بعد ذلك إلى خلافة الإعلامية منى الشاذلي في تقديم برنامج "العاشرة"، وكان آخر ظهور له عبر قناة مصر الأولى ببرنامج "التاسعة".

أبرز برامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

ومن أبرز برامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، برنامج الحقيقة، والعاشرة مساء، كل يوم، التاسعة"، حتى أصيب بفيروس كورونا فى شهر ديسمبر من عام 2020 ورحل عن عالمنا في يناير 2022.