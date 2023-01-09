الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

في ذكرى وفاته.. عام على رحيل وائل الإبراشي فارس الإعلام المصري (فيديو)

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

عرضت قناة TeN اليوم، تقريرًا بعنوان عام على وفاة «وائل الإبراشي.. فارس الإعلام المصري».

وتحل اليوم الموافق 9 يناير ذكرى رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ورحيله يعد خسارة كبيرة للإعلام المصري والعربي، حيث أن له مدرسة خاصة في الحوار الصحفي والتليفزيوني، وآخرها برنامج "التاسعة" الذي كان يقدمه على قناة مصر الأولى.

ولد فارس الإعلام المصري في أكتوبر عام 1963 بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف، وشغل منصب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وكان من مؤسسي جريدة الصباح.

واشتهر بتقديم تحقيقات صحفية أثارت الرأي العام، ما جعله يرتبط بوجدان جموع المصريين، منها تحقيقات اللاجئين في الجولان، ومعاناة مرضى الإيدز في مصر، وفجر العديد من الموضوعات منها سلسلة الهاربين في لندن وغيرها.

ويعد برنامج "الحقيقة" الذي قدمه الإعلامي الراحل، أحد أشهر برامج التليفزيون الذي ارتبطت به أذهان المصريون، وناقش البرنامج العديد من القضايا المهمة والجدلية في التاريخ المعاصر، لينتقل بعد ذلك إلى خلافة الإعلامية منى الشاذلي في تقديم برنامج "العاشرة"، وكان آخر ظهور له عبر قناة مصر الأولى ببرنامج "التاسعة".

 

أبرز برامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

ومن أبرز برامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، برنامج الحقيقة، والعاشرة مساء، كل يوم، التاسعة"، حتى أصيب بفيروس كورونا فى شهر ديسمبر من عام 2020 ورحل عن عالمنا في يناير 2022.

وائل الإبراشي الاعلامي وائل الابراشي فارس الإعلام المصري رحيل في ذكرى وفاته عام

مواد متعلقة

صابر عثمان: زراعة الأشجار الخشبية حول المدن تقلل دخول الأتربة والعوالق الجوية

البحوث الفلكية: جار إنشاء مرصد كبير في جنوب سيناء يواكب المجريات الحديثة

الوكالة الأمريكية للتنمية: بايدن دعم مصر بـ50 مليون دولار لمساعدة المزارعين وتأهيلهم

التحالف الوطنى: قدمنا 3594 قافلة علاجية وتوعية طبية بتكلفة 350 مليون جنيه

الرئيس السيسى: «كل المبادرات زى الفل ومحل تقدير ودعم منا»

«الدار فيها خير».. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة «ازرع»

«التحالف وفر لنا باب رزق».. الرئيس السيسى يستمع لتجارب المستفيدين من التمكين الاقتصادى

«التحالف التنموى»: خصصنا أكثر من ثلث ميزانيتنا لقطاع الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف

30 يناير.. الحكم على المأذون ياسر القرشي بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة

وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التعاون مع القوة متعددة الجنسيات

رئيس الجامعة اليابانية: لدينا 4 وحدات لدعم الصناعة المحلية

ضبط شاب يقود سيارة مسروقة في السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس