مدارس البحيرة تستعد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء تجهيز كافة اللجان بالمدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وعقد يوسف الديب وكيل الوزارة اجتماعا ظهر اليوم بمديري عموم الإدارات التعليمية ومسؤلي مراكز توزيع الأسئلة وأعضاء اللجنة الإدارية بحضور بكساوي مصطفى وكيل المديرية والدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة والعمل على تحقيق قواعد الانضباط وتوافر وسائل الحماية المدنية وتأمين مقار أوراق الأسئلة والإجابة وعمليات طباعة الأسئلة والالتزام بسريتها مع إحالة كافة المخالفات المتعلقة بلجان سير الامتحانات فور حدوثها للشؤون القانونية، و الالتزام بتوافر تجهيزات اللجان الامتحانية وتهيئتها لاستقبال الطلاب وتأمين مقار الكنترولات وأماكن حفظ الأسئلة وأوراق الإجابة، مع تضافر كافة الجهود لتحقيق نزاهة الامتحانات والانضباط والعدالة والمساواة بين الطلاب مع الالتزام بالإجراءات الأمنية والتنظيمية والتدابير الاحترازية والوقائية داخل اللجان وكذا الالتزام بكثافة الطلاب داخل كل لجنه والا تزيد كثافة كل لجنه عن ٢٠ طالب.

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم التنبيه على الالتزام بسرعه إخطار غرفة عمليات المديرية بأي أحداث تقع بالمدارس واللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على أعمال الامتحانات، متمنيا لجميع طلبة وطالبات البحيرة دوام النجاح والتوفيق.