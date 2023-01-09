الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صعقًا بالتيار الكهربائي داخل منزله بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقي قبل قليل شخص صعقا بالكهرباء داخل منزل بقرية عزيز التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة 

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله، وجري التحفظ على الجثة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة" قاسم عيد قاسم،  28 سنة،  مقيم بقرية عزيز التابعة لذات المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى استقبل صباح أمس مستشفي ادكو المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ادكو الساحلي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة 

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث 

أسفر الحادث عن إصابة كل من"  هناء.ع.د"، 45 سنة، مقيم كفر الدوار، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "  سلامه.ح.ع"، 45 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " نصر محمد حرحش"، 62 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " نيفين حسن " 25 سنة، مقيمة كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إدكو المركزي التحفظ على الجثة الفحوصات الطبية اللازمة بالتيار الكهربائي انقلاب سيارة ملاكى حادث إنقلاب سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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