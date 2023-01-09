الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أطفال مبادرة التنسيقية «ابني أديبًا» يتقدمون بأعمالهم في «المبدع الصغير»

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة

قدم عدد من أطفال مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ابني أديبًا" من خريجي المرحلة الأولى في مسابقة المبدع الصغير، التي تعتبر من أكبر وأهم مسابقات المواهب للأطفال على مستوى الجمهورية برعاية السيدة انتصار السيسي.
وأشار الأطفال إلى رغبتهم في تقديم أعمالهم بعدما زادت ثقتهم في أنفسهم ومواهبهم بعد تلقيهم التدريب في مبادرة "ابني أديبًا".
وأضاف عدد من الراغبين في المشاركة، أن كل ما يهمهم هو أن يقدموا كل ما لديهم وما تعلموه في كل مناسبة لإثبات أن مصر بها مواهب حقيقية سيكون لها مكان في مستقبل الأمم.
يذكر أن مبادرة "ابني أديبًا" هو مشروع لتطوير مواهب الأطفال في الكثير من المجالات المتنوعة من سن 6 سنوات وحتى 14 سنة أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
فيما استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تطوير مواهب النشء في مجالات الكتابة الأدبية وصناعة الرسوم المتحركة والرسم ويتم التجهيز لمرحلة جديدة تستهدف تطوير مواهب أخرى لنفس الدفعة.

جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
جانب من أعمال المبادرة
نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستوى الجمهورية مسابقة المبدع الصغير صناعة الرسوم المتحركة شباب الأحزاب والسياسيين رعاية السيدة انتصار السيسي السيدة انتصار السيسي

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