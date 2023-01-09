الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شاب يقود سيارة مسروقة في السيدة زينب

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط شاب أثناء قيامه بقيادة سيارة مُبلغ بسرقتها بالسيدة زينب. 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بقيادة المقدم عيد توفيق لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) حال استقلاله سيارة وبفحصها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقتها حال تواجدها أمام العقار سكن المُبلغ بأسلوب "مفتاح مصطنع"، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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