الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط ديلر الاقراص المخدرة في كمين بالجيزة

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، حيازة أحد الأشخاص سابق اتهامه في عدة قضايا، لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بين عملائه. 

اعترف المتهم باعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، كما ضبط بحوزته هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

30 يناير.. الحكم على المأذون ياسر القرشي بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة

العربية لضمان الاستثمار: رصيد الحساب الجارى للدول العربية سجل فائضًا خلال 2022

المشدد 15 سنة لـ3 موظفين بقطاع المساحة بتهمة اختلاس 8 ملايين جنيه بالشرقية

بتهمة النصب.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها 15 يوما

القبض على 5 أجانب لاتجارهم فى العملات بالسوق السوداء بالتجمع الأول والمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس