وزارة التضامن تنقذ حالتين بلا مأوى فى الإسكندرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع بالإسكندرية تعامل مع بلاغين الأول بشأن وجود مواطنة مسنة كفيفة بلا مأوى تفترش الرصيف أمام باب مسجد أبو العباس، حيث أجرى الفريق دراسة حالة لها وتبين أنها تدعى فوزية (ع .أ) وتبلغ من العمر ٧٢ عامًا، وهي تعاني من ضعف عام وكف البصر وغير متزوجة، ولا يوجد من يعولها، ويقوم أهل المنطقة برعايتها وتقديم الطعام لها يوميا.

ونجح الفريق بإقناعها باستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من مخاطر وجودها بالشارع في ظل البرد القارس، وعليه تم تحرير محضر شرطة للحالة واستخراج شهادة ميلاد لها، كما تم توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات اللازمة لها بأحد المستشفيات، وتم استقبالها بمؤسسة رعاية الأشخاص بلا مأوى لتتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية.

كما قام الفريق أيضا بفحص بلاغ بشأن وجود مواطن مسن بلا مأوى يفترش الرصيف بحي العجمي البيطاش بجوار مسجد الطيار، حيث أجرى الفريق دراسة حالة للمواطن المذكور وتبين أنه يدعى "علام ح .ع" ويبلغ من العمر، ٦٤ عاما، ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية، ويعاني من قرح الفراش وبعض الأمراض الأخرى وحالته متأخرة ويرفض الانتقال إلا بعد محاولات عديدة تم إقناعه، وعليه تم التنسيق لنقل المواطن المذكور بسيارة إسعاف لأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي والذى أثبت تدهور حالته الصحية، وتم حجزه لحين تحسن حالته ويتابع الفريق ذلك تمهيدا لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن ١٦٥٢٨.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بفحص عدة بلاغات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بلاغات واردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لعدد من المواطنين بلا مأوى ولبعض الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية خلال تقلبات الطقس الحالية.

