مهم للصحة النفسية والجسدية.. هذه هي فوائد العمل التطوعي داخل المجتمع

يعيش معظم الأشخاص حياة مزدحمة للغاية، فإن فكرة التطوع - إعطاء وقتك وطاقتك لقضية بدون مكافأة مالية - قد تبدو مهمة مستحيلة، فكيف يمكننا ملاءمة أي شيء آخر في جداولنا المكدسة بالفعل؟ ومع ذلك، فإن التطوع مهم لأسباب عديدة ولا يجب أن يستغرق الكثير من الوقت، وفي الواقع، فإن فوائد التطوع كبيرة بالنسبة للمتطوع - وليس فقط المجتمع أو الفرد أو المنظمة التي تتلقى مساعدتهم.

وفقًا لموقع "happiness" ما هي فوائد التطوع.

بالطبع، فوائد التطوع لمن يتلقون المساعدة واضحة سواء كان الأمر يتعلق بتزويد الأطفال في إحدى دول العالم الثالث بدروس اللغة الإنجليزية المجانية أو جمع القمامة على الشاطئ المحلي، فإن الفوائد التي تعود على المتلقي والمجتمع الأوسع عادة ما تكون جزءًا من السبب الذي دفعك إلى التطوع في المقام الأول.

لكن هل أدركت مدى أهمية التطوع للشخص الذي يقوم بذلك؟ في الواقع، يعد التطوع مفيدًا للفاعل لمجموعة أو أسباب كاملة، بما في ذلك الحد من التوتر ومكافحة الاكتئاب وتوفير الإحساس بالهدف.

“العمل التطوعي مهم لأنه يقدم مساعدة أساسية للقضايا الجديرة بالاهتمام والأشخاص المحتاجين والمجتمع الأوسع”.

1. العمل التطوعي يوصلك بالآخرين

إذا كنت تشعر بالوحدة أو العزلة أو ترغب ببساطة في توسيع دائرتك الاجتماعية، فإن التطوع في مجتمعك المحلي يعد طريقة مهمة - وغالبًا ما تكون ممتعة - لمقابلة أشخاص جدد. في الواقع، من أفضل الطرق لتكوين صداقات جديدة وتقوية العلاقات القائمة الالتزام بنشاط مشترك معًا، ويتيح لك التطوع القيام بذلك.

2. العمل التطوعي يبني الثقة بالنفس واحترام الذات

يساعد فعل الخير للآخرين والمجتمع على خلق شعور طبيعي بالإنجاز.. ويمكن أن يمنحك العمل كمتطوع أيضًا إحساسًا بالفخر والهوية، مما يساعد على تعزيز ثقتك بنفسك بشكل أكبر عن طريق إخراجك من منطقة الراحة الطبيعية والبيئة.

في الواقع، يساعدك التطوع على الشعور بالرضا عن نفسك، والذي يمكنك بعد ذلك العودة إلى روتينك "المعتاد"، على أمل خلق نظرة أكثر إيجابية لحياتك وأهدافك المستقبلية.

3. التطوع مهم للصحة الجسدية

ومن المثير للاهتمام، فإن التطوع له فوائد صحية مميزة يمكن أن تعزز صحتك العقلية - وربما الأكثر إثارة للدهشة - الصحة البدنية، في الواقع تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يمنحون وقتهم للآخرين قد يستفيدون من انخفاض ضغط الدم وإطالة عمرهم.

4. الصحة العقلية

عندما يتعلق الأمر بالتطوع باعتباره مهمًا للصحة العقلية، فإن الفوائد واضحة.. يمكن أن يساعد في مواجهة آثار التوتر والاكتئاب والقلق، في الواقع يمكن أن يكون لجانب الاتصال الاجتماعي لمساعدة الآخرين تأثير عميق على صحتك النفسية العامة.

5. العمل التطوعي مهم للشعور بالهدف

لأن التطوع يعني اختيار العمل دون الحصول على تعويض مالي، غالبًا ما يختار الأشخاص إعطاء وقتهم لقضايا أو منظمات يشعرون بأنها مهمة أو لديهم صلة خاصة بها، عندما يتعلق الأمر بالتطوع باعتباره مهمًا للصحة العقلية، فإن الفوائد واضحة. يمكن أن يساعد في مواجهة آثار التوتر والاكتئاب والقلق.

6. العمل التطوعي يساعدك على نسيان مشاكلك

إحدى الفوائد الأخرى للعمل التطوعي هي أن التركيز على الآخرين يمكن أن يمنحنا إحساسًا أعمق بالمنظور ويساعدنا على تشتيت انتباهنا عن الأفكار السلبية ويساعد في وقف اجترار الأفكار، غالبًا ما ينطوي العمل التطوعي على مساعدة المحتاجين ويمكن أن يكون مفيدًا في إظهار أن حياتنا في الواقع ليست سيئة كما كنا نعتقد.

7. التطوع مهم لحياتك المهنية

في سوق العمل الذي يتزايد فيه التنافس، يمكن أن تكون تجربة التطوع مفيدة بشكل لا يصدق.. إنه يُظهر لأصحاب العمل المحتملين أنه يمكنك أخذ زمام المبادرة وأنك على استعداد لمنح وقتك الخاص لتحسين العالم للآخرين.

علاوة على ذلك، يمنحك التطوع الفرصة لممارسة المهارات المشتركة الهامة المستخدمة في مكان العمل مثل الاتصال والعمل الجماعي وحل المشكلات والتخطيط والتنظيم في الواقع، إذا لم تكن قد حصلت على وظيفة بدوام كامل من قبل فإن التطوع هو طريقة أساسية لإثبات مهاراتك عندما تذهب لإجراء مقابلات العمل.