«التحالف الوطنى» يهدى مجهود عام كامل لـ أنيسة حسونة

في لفتة إنسانية، أهدى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لروح الدكتورة أنيسة حسونة، الشريك المؤسس لفكرة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك من خلال ظهورها بفيلم تسجيلي أمام الرئيس السيسي.

كما كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اسم السيدة أنيسة حسونة، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووجهت حسونة رسالة إلى العالم خلال فيلم تسجيلي، تم عرضه أمام الرئيس السيسي، اليوم، خلال حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بآخر ظهور لها.

وقالت في رسالتها إلى العاملين في قطاع المجتمع المدني: "هدفنا في الآخر إن المجتمع المدني يتكاتف مع بعضه البعض ويتعاطف مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش أكتر من كده".

وأشادت حسونة بفكرة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة: "أنا رأيي إنه مشروع رائع وهيجيب نتائج كويسة جدا".