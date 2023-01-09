فى آخر كلماتها قبل الرحيل.. أنيسة حسونة: نهدف لتكاتف المجتمع المدنى

وجهت الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، الشريك المؤسس لفكرة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، رسالة إلى العالم خلال فيلم تسجيلي، تم عرضه أمام الرئيس السيسي، اليوم، خلال حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بآخر ظهور لها.

ووجهت أنيسة حسونة رسالة إلى العاملين في قطاع المجتمع المدني، قائلة: "هدفنا في الآخر إن المجتمع المدني يتكاتف مع بعضه البعض ويتعاطف مع بعضه البعض، ويحقق الحاجات اللي إحنا منتظرينها، مش أكتر من كده".

وأشادت «حسونة» بفكرة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة: "أنا رأيي إنه مشروع رائع وهيجيب نتائج كويسة جدا".

وكرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اسم السيدة أنيسة حسونة، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.