ضبط مدير مخزن دون ترخيص متهم بحجب السلع الغذائية عن البيع بالجيزة

ألقى رجال المباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك مخزن دون ترخيص، بحوزته كمية من الدقيق والأرز متهم بحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب مادية من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تشير لتورط مالك مخزن سلع غذائية بإدارته دون ترخيص، وحيازته كمية من السلع وحجبها عن البيع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وألقى رجال المباحث القبض على مالك المخزن، وضبط بحوزته كمية من الدقيق والأرز، حجبها المتهم عن البيع، لبيعها بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.