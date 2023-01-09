الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخزن دون ترخيص متهم بحجب السلع الغذائية عن البيع بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقى رجال المباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك مخزن دون ترخيص، بحوزته كمية من الدقيق والأرز متهم بحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب مادية من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تشير لتورط مالك مخزن سلع غذائية بإدارته دون ترخيص، وحيازته كمية من السلع وحجبها عن البيع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وألقى رجال المباحث القبض على مالك المخزن، وضبط بحوزته كمية من الدقيق والأرز، حجبها المتهم عن البيع، لبيعها بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

تعرف على أسعار خردة الحديد والبلاستيك والزهر اليوم

فى آخر كلماتها قبل الرحيل.. أنيسة حسونة: نهدف لتكاتف المجتمع المدنى

ضبط مالك مخزن تجارة أعلاف بحوزته 5 طن أسمدة في سوهاج

«المتحدة» تبحث عن شرائح مختلفة فى «الدوم».. والرئيس السيسى يؤكد على الفكرة

محافظ القاهرة: فتح 100 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس