محافظ بورسعيد يتفقد معدلات العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، وتشمل أعمال تطوير شاملة لمناطق قبضايا وشباب المدينة وعلي بن أبي طالب، لأحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، رافقه فوزي الوالي رئيس الحي، ومسئولي الشركات الهندسية القائمة على التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة، ونسب التنفيذ في أعمال الرصف وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى إلى ٢٥ ألف زائر حتى الٱن بخلاف الأطفال وكبار السن ، مشيرا أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وبدأت سفينة logos hope في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيق متواصل بين الجهات التنفيذية والأمنية ، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين.. وأشار محافظ بورسعيد الى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري بين الزائرين ، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.

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