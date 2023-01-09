حملة مرافق لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

أعد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات، التي تتسبب في إعاقة حركة السير، بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وحرر رجال شرطة المرافق 182 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمحلات تجارية ومقاهي وباعة متجولين، بالإضافة إلى إزالة إعلانات بدون ترخيص، وحواجز حديدية، واستاندات لعرض البضائع، لتسببها في إعاقة حركة السير بعدد من ميادين وشوارع محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.