وزير الرياضة يكشف أمام مجلس الشيوخ مبادرات الوزارة لتشغيل الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشغيل الشباب وتنمية المهارات الحياتية حتى لو فتح مشروعا بـ1000 جنيه فقط، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة لتمويل مشروعات الشباب.

وأضاف وزير الشباب خلال الجلسة العامة للشيوخ، التي تناقش دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، أن الوازرة أطلقت برنامجا لتأهيل 5 ملايين شاب وذلك فى مبادرة فى مجال تكنولوجيا الأعمال، مؤكدا أن الوزارة تصدر عدد من المبادرات التى تتماشى مع فكر الشباب منها مبادرة "خلصنا" ومبادرة "تحدي الشباب" والتى نهدف من خلالها إلى رفع الشباب للعمل.



وقال الوزير: مبادراتنا دائما تقول للشباب متخفش ابدأ مشروعك حتى لو بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات للمشورة ومساعدة الشباب على إعداد دراسة الجدوى وعمل المشروعات وفتحت وحدات لذلك فى مراكز الشباب.

وأوضح أن وزارة الشباب نسقت مع عدد من الوازرات لتشغيل الشباب منها وزاة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والاتصالات، وذلك من أجل التشبيك فيما بيننا لإطلاق مبادرات تشغيل الشباب.

وفى نهاية كلمته أعلن وزير الشباب تأييده للدراسة التى قدمها النائب أحمد أبو هشيمة مشددا على أن الوزارة تدعم تلك الزيارة وستقدم جميع أوجه الدعم اللازم لتنفيذها.

وتقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".