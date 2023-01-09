الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى للمزارعين بمبادرة «ازرع»: «متستقلش بفدان القصب»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحدى الأفكار المقدمة والمستفيدة من مبادرة "ازرع"، قائلًا: "لو اتعمل فدان القصب بزراعة حديثة يقلل كمية المياه بنسبة 10%، وده رقم كبير أوي في الـ350 ألف فدان".

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "ولو قلنا إنه بيزود الإنتاجية حتى 40%، ده رقم كبير، ولو استهدفتوا ده بالتعاون مع وزارة الزراعة وقدرتوا توصلوله"، لافتًا إلى أن المزارع لا يستطيع التعامل مفرده دون الرجوع للوزارة، خاصة أنه يلزم عليه أن يترك التقاوي في الأرض حوالي 5 سنوات.

وتابع: "كل موضوع بنتكلم فيه عايزين نشاور عليه ونعمل إضاءة عليه ونقول بصوا، متستقلش بفدان القصب أو فول الصويا، أو شوية التقاوى السليمة اللي حولت أرضك من 10 إردب لـ20 و22 إردب".

وواصل: "متستقلش بالكلام ده وخاصة لو كان اللي هيستفاد منه كتلة مزارعين في مجال واحد".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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