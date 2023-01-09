الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى الشرقية

المتهم
المتهم

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات بوصول جثة "أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز" وبها جرح طعنى بالرقبة، بالانتقال وبسؤال شقيقه اتهم "أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس" بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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