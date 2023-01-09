الأهلى يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر للمشاركة أمام المصرى

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد ‏برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم «طاهر» في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة التي ‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، والتي استمرت 48 ساعة ‏بعد مباراة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، وانتهت بفوز ‏الأهلي بهدفين دون رد.‏

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ النواحي الفنية والخططية في تدريبات الكرة، والتي يرغب في تنفيذها ‏خلال مباراة المصري.‏

محمد الضاوي، وخالد عبدالفتاح، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثاً؛ انتظما في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثًا؛ خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي، قبل بدء المران الجماعي.

في المقابل بدأ بيرسي تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيًا اليوم، وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

وشارك «تاو» في التدريبات البدنية الجماعية خلال مران الفريق اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى «تاو» جلسة تدريبات منفردة في «الجيم»، والتأهيل تحت إشراف محمود حمدي، إخصائي التأهيل بالفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.