الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«والله ما بهدلت حاجة.. والله العظيم ما كلت من الصبح».. قصة فيديو أغضب رواد وسائل التواصل

فيديو إهانة موظف
فيديو إهانة موظف الإشغالات لعامل النظافة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار تعاطفًا وغضبًا في نفس الوقت من المتابعين، وذلك بسبب تعامل غير لائق من أحد موظفي "هيئة الإشغالات" بمحافظة بورسعيد، مع أحد النباشين الكبار في السن وهو يقوم بالنبش في القمامة، وذلك بإزاحته بعيدًا بصورة قوية وضربه على صدره بعنف، وتصوير العربة ثم التحرك بها وسط توسلات من النباش "الرجل المسن" بترك العربة ومسامحته.

وأخذ يردد المسن عبارات التوسل مثل “والله العظيم ما كلت من الصبح، وحياة النبي، وحياة ربنا، حلفت بالله، والله ما بهدلت حاجة، والله شغال من الصبح، والله أحب على راسك طب سيبلي العربية”، وجاءت جميع هذه العبارات دون فائدة.

توالت ردود الفعل الغاضبة مما قام به موظف الهيئة، وبدأ سيل من المشاركات للفيديو وسط عبارات "حقك على راسنا يا حج"، كما طالبت العديد من الأصوات بالوصول إلى رقم هذا الرجل المسن "النباش" الذي تعرض للإهانة على يد الموظف والوعد بتعويضه عما لحقه من ضرر نفسي ومادي.

وجاء تعليق آخر يوبخ فيه الموظف قائلًا "بيقولك والله العظيم ما كلت من الصبح وبيترجي فيك الراجل بيشقي ويتعب طول النهار عشان ياكل لقمه بالحلال وعشان يعيش ف سلام ويربي أولاده حسبي الله ونعم الوكيل".

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1311595439680842&external_log_id=e896d1a7-f985-4029-b075-96c9f4439bbe&q=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF

 

كما قال أحد المعلقين "حقك علينا ده أنت التراب اللي بتمشى عليه ده نحطه كلنا فوق راسنا تقدير واحترام".

 

أحد الشهود على الواقعة: “سمعنا صوت زعيق لقينا الموظف بيعامل المسن بطريقة بشعة”

تواصلت “الدستور” مع أحد شهود عيان الواقعة الذي قال "كل ما في موضوع إن أحنا كنا شغالين وسمعنا صوت زعيق بجانب فيلا محافظ ببورسعيد، ولقيناه زعقلو وبياخد منو عربية بسبب أنه الدنيا علشان بيفتح أكياس الزبالة وكدا، طبعا شوفنا الفيديو مقدرناش نعمل حاجة غير نصور عشان نوصل اللي بيحصل ونجيب حقوقه".

فيديو الواقعة

وتابع "اللي عمل معاه كدة اسمه خلف وهو مسئول الإشغالات ببورسعيد بحي الشرق حاليًا وحي المناخ سابقا، والراجل الغلبان من المنيا" وأضاف: "طبعا خلف عمل كدا عشان يعمل لقطة إنه بيشوف شغله وبيصور، بس الحقيقة كانت غير كدا إنه مؤذي وعامل الراجل بطريقة بشعة".

وأطلق المتابعون هاشتاج مطالبون بمعاتقبة الموظف، وهو القائم بالتعدي على الرجل المسن.

ومن جانب آخر انتقد بعض المتابعين اكتفاء الشهود بتصوير الواقعة، وعدم التدخل لإنهائها ورفع الإهانة عن الرجل التي وقعت أمام عدد كبير من الناس.

تحرك ورد فعل سريع

وفي رد فعل سريع من رئيس حي بورسعيد أبدى العميد خالد كشك، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، استياءه مما ظهر في الفيديو من تعامل موظف الحي بأسلوب غير لائق مع العامل.

وأكد رئيس حي الشرق في محافظة بورسعيد أنه تم محاسبة الموظف الظاهر في الفيديو، وإحالته للتحقيق في الواقعة التي أبدى الجميع استياءهم منها.

كما قال رئيس حى الشرق أن ما وضحه هذا الفيديو يعكس بالطبع أسلوب من التعامل غير مرضى.

هيئة الإشغالات القمامة النباش حقك على راسنا يا حج خلف بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف

30 يناير.. الحكم على المأذون ياسر القرشي بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة

وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التعاون مع القوة متعددة الجنسيات

بتهمة النصب.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها 15 يوما

العربية لضمان الاستثمار: رصيد الحساب الجارى للدول العربية سجل فائضًا خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس