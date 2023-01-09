«والله ما بهدلت حاجة.. والله العظيم ما كلت من الصبح».. قصة فيديو أغضب رواد وسائل التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار تعاطفًا وغضبًا في نفس الوقت من المتابعين، وذلك بسبب تعامل غير لائق من أحد موظفي "هيئة الإشغالات" بمحافظة بورسعيد، مع أحد النباشين الكبار في السن وهو يقوم بالنبش في القمامة، وذلك بإزاحته بعيدًا بصورة قوية وضربه على صدره بعنف، وتصوير العربة ثم التحرك بها وسط توسلات من النباش "الرجل المسن" بترك العربة ومسامحته.

وأخذ يردد المسن عبارات التوسل مثل “والله العظيم ما كلت من الصبح، وحياة النبي، وحياة ربنا، حلفت بالله، والله ما بهدلت حاجة، والله شغال من الصبح، والله أحب على راسك طب سيبلي العربية”، وجاءت جميع هذه العبارات دون فائدة.

توالت ردود الفعل الغاضبة مما قام به موظف الهيئة، وبدأ سيل من المشاركات للفيديو وسط عبارات "حقك على راسنا يا حج"، كما طالبت العديد من الأصوات بالوصول إلى رقم هذا الرجل المسن "النباش" الذي تعرض للإهانة على يد الموظف والوعد بتعويضه عما لحقه من ضرر نفسي ومادي.

وجاء تعليق آخر يوبخ فيه الموظف قائلًا "بيقولك والله العظيم ما كلت من الصبح وبيترجي فيك الراجل بيشقي ويتعب طول النهار عشان ياكل لقمه بالحلال وعشان يعيش ف سلام ويربي أولاده حسبي الله ونعم الوكيل".

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1311595439680842&external_log_id=e896d1a7-f985-4029-b075-96c9f4439bbe&q=%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF

كما قال أحد المعلقين "حقك علينا ده أنت التراب اللي بتمشى عليه ده نحطه كلنا فوق راسنا تقدير واحترام".

أحد الشهود على الواقعة: “سمعنا صوت زعيق لقينا الموظف بيعامل المسن بطريقة بشعة”

تواصلت “الدستور” مع أحد شهود عيان الواقعة الذي قال "كل ما في موضوع إن أحنا كنا شغالين وسمعنا صوت زعيق بجانب فيلا محافظ ببورسعيد، ولقيناه زعقلو وبياخد منو عربية بسبب أنه الدنيا علشان بيفتح أكياس الزبالة وكدا، طبعا شوفنا الفيديو مقدرناش نعمل حاجة غير نصور عشان نوصل اللي بيحصل ونجيب حقوقه".

فيديو الواقعة

وتابع "اللي عمل معاه كدة اسمه خلف وهو مسئول الإشغالات ببورسعيد بحي الشرق حاليًا وحي المناخ سابقا، والراجل الغلبان من المنيا" وأضاف: "طبعا خلف عمل كدا عشان يعمل لقطة إنه بيشوف شغله وبيصور، بس الحقيقة كانت غير كدا إنه مؤذي وعامل الراجل بطريقة بشعة".

وأطلق المتابعون هاشتاج مطالبون بمعاتقبة الموظف، وهو القائم بالتعدي على الرجل المسن.

ومن جانب آخر انتقد بعض المتابعين اكتفاء الشهود بتصوير الواقعة، وعدم التدخل لإنهائها ورفع الإهانة عن الرجل التي وقعت أمام عدد كبير من الناس.

تحرك ورد فعل سريع

وفي رد فعل سريع من رئيس حي بورسعيد أبدى العميد خالد كشك، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، استياءه مما ظهر في الفيديو من تعامل موظف الحي بأسلوب غير لائق مع العامل.

وأكد رئيس حي الشرق في محافظة بورسعيد أنه تم محاسبة الموظف الظاهر في الفيديو، وإحالته للتحقيق في الواقعة التي أبدى الجميع استياءهم منها.

كما قال رئيس حى الشرق أن ما وضحه هذا الفيديو يعكس بالطبع أسلوب من التعامل غير مرضى.