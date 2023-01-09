الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تنمية القبطية الإنجيلية»: «ازرع» تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية

مارجريت صاروفيم
مارجريت صاروفيم

قالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية، إن مبادرة "ازرع" والتي أطلقها التحالف الوطني التنموي، تتمثل في 5 أهداف استراتيجية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي، أن من أهداف المبادرة هو تحسين الدخل لمئات الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة انتاجهم، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وأيضاَ السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها.

كما أعلنت إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة " قمح/ فول صويا" نوفمبر 2023، حيث سيتم تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من المبادرة حاليا في 8 محافظات ومع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان.

أما عن زيادة محصول القمح، فقالت، أن المبادرة تسعى للوصول في المرحلة الأولى لمحصول القمح  من 18 أردب للفدان إلى 22 أردب للفدان بإجمالي 3.3 مليون أردب لمساحة 150 الف فدان.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

هيئة قناة السويس تنشر صورًا لعملية قطر «جلورى»

الرئيس السيسى: محتاجين دور جمعيات العمل الأهلى.. والحكومة لا تستطيع العمل بنفس الكفاءة

طرح البرومو التشويقى لفيلم «مغامرات كوكو» لـ بيومى فؤاد استعدادًا لعرضه

المتهم بقتل شقيق جدته يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق بالشرقية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس