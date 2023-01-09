«تنمية القبطية الإنجيلية»: «ازرع» تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية

قالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية، إن مبادرة "ازرع" والتي أطلقها التحالف الوطني التنموي، تتمثل في 5 أهداف استراتيجية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي، أن من أهداف المبادرة هو تحسين الدخل لمئات الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة انتاجهم، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وأيضاَ السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها.

كما أعلنت إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة " قمح/ فول صويا" نوفمبر 2023، حيث سيتم تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من المبادرة حاليا في 8 محافظات ومع 100 ألف من صغار المزارعين بمساحة 150 ألف فدان.

أما عن زيادة محصول القمح، فقالت، أن المبادرة تسعى للوصول في المرحلة الأولى لمحصول القمح من 18 أردب للفدان إلى 22 أردب للفدان بإجمالي 3.3 مليون أردب لمساحة 150 الف فدان.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.