القبض على المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ "ووفاته" عقب ذلك إثر ادعاء حادث سير بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مرتكب الواقعة "3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية" استدرجوا المجنى عليه بمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيلهم وأثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية هددوه بسلاح نارى "فرد محلى" والتعدى عليه بالضرب ودفعه خارج مركبة "التوك توك" والاستيلاء عليها مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بمركبة "التوك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث واعترفوا ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهم "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير" تم ضبطه وأرشد عن مركبة "التوك توك" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.