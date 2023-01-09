تحرير 122 محضرًا تموينيًا لمخابز ومحال تجارية بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، عدة حملات تموينية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة أسفرت عن تحرير 122 محضرًا متنوعًا.



وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 74 مخالفة للمخابز والمطاحن، وعدد 23 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات (عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية)، بالإضافة إلى محضر مواد بترولية.

كما تم تحرير عدة 25 محضرًا متنوعًا بدائرة مركز دار السلام شرقي المحافظة تمثلت في 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و12 محضر ذبح خارج السلخانة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع المضبوطة.

كان قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية، بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بحي غرب سوهاج، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، تحت إشراف مديرية التموين؛ لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومسئولي مديرية التموين.

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعرض، وتابع توافر جميع أنواع السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة، كما تفقد عددا من المحال التجارية بشارع "الجرجاوية " بنطاق حي غرب سوهاج، واطمأن من التجار والمواطنين المترددين على تلك المحال على توافر كافة السلع والمواد التموينية.

وشدد محافظ سوهاج على مسئولي مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والصحة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ لتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقرى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع احتكار أي سلعة، والعمل على ضبط الأسعار، والتوسع في إقامة المعارض، والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.