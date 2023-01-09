الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 فى تصادم بين «ميكروباص وتروسيكل» بسوهاج

تصادم بين ميكروباص
تصادم بين ميكروباص وتروسيكل

أصيب 6 أشخاص بينهم عدد من العمال، بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، جرّاء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية عبارة عن تروسيكل، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة، ووجود مصابين.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية عبارة عن "تروسيكل" بدائرة مركز شرطة أخميم ما أدى إلى إصابة كل من "م. ع. م"، 14 عاما، عامل، بكسر بالساق اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"ع. غ. ف"، 14 عاما، عامل، مصاب بكسر بالساق اليمنى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"ع. ب. م"، 33 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليمنى، و"م. ع. ح"، 40 عاما، باشتباه نزيف بالبطن والمخ، و"ي. ص. ح"، 14 عاما، باشتباه كسر بالساقين وسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم، و"س.ض م"، 45 عاما، باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

على الفور تم الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

ابا اجهزة الامن إجراء العملية إخطار ابي

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