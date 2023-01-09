الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شرق التعليمية» ببورسعيد تطلق مراجعات نهائية مجانية للشهادة الإعدادية

عزيزة رفعت
عزيزة رفعت

أطلقت إدارة شرق التعليمية بمحافظة بورسعيد أولى المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية التي يقدمها نخبة من معلمين ومعلمات المواد المختلفة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت المديرية أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظة بورسعيد، ستبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس ١٢ يناير بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات من الساعة الثانية بعد الظهر.

مواعيد كل مراجعة مجانية 
وعن مواعيد كل مراجعة مجانية أوضحت إدارة شرق التعليمية أن جدول المراجعات كالاتي وسيقدمه نخبة من أكفأ معلمين بورسعيد

الدكتور محمد نصر لمادة العلوم يوم الاثنين ٩ يناير، وأشرف حلمي لمادة الرياضيات يوم الثلاثاء ١٠ يناير، ومحمد عبد الرحمن لمادة اللغة العربية يوم الأربعاء ١١ يناير، كما تضمن جدول المراجعات محمد الهادي لمادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس ١٢ يناير، ومحمد الخولاني لمادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس ١٢ يناير.

الأعداد الإعدادية الاجتماعية الاجتماعي الإنجليز الإنجليزية التربية والتعليم

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