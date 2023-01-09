الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس يشهد فيلما تسجيليا لأبرز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جريدة الدستور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا يستعرض أبرز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار عام.

وأهدى مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفيلم التسجيلي إلى الراحلة الكاتبة أنيسة حسونة، التي غابت عن عالمنا، تاركة إلهاما لا ينقطع.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأكد ان مؤسسات المجتمع المدني تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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