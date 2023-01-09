أستاذ إعلام: مصر أكدت ملكية حديقة الحيوان لها «لن تباع أو تمس»

كشف الدكتور رضا عكاشة أستاذ الإعلام، أهمية التطوير والتصنيف الدولي لحديقة الحيوان بمحافظة الجيزة.

وتابع عكاشة، خلال لقاء له قناة صدى البلد، أن “الدولة المصرية أكدت أن حديقة الحيوان ملك لها، ولن تباع أو تمس، فهي ملكية عامة للدولة المصرية ولن يتم التفريط بها”، مشيرا إلى أن بيان الدولة الذي يؤكد ملكية حديقة الحيوان لها، خطوة متميزة ولكنها متأخرة.

وأضاف أن تطوير حديقة الحيوان أمر مهم للغاية، لأنها خرجت من التصنيف العالمي منذ عام 2018، معلقا "أرجو أن تكون فكرة التطوير باينة وواضحة، كما يعلن من الآن إنها هيتم تطويرها على أعلى درجة، وهتكون بيئة حاضنة للحيوانات، وهتوفر معايير الجودة العالمية فيما يتعلق بالحدائق".

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الزراعة بيانًا للرد على ما أثير خلال الفترة الماضية من قوى الشر والجماعات الإرهابية في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي «الحيوان والأرومان».

وشددت وزارة الزراعة في بيانها، على عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما شددت وزارة الزراعة على أن تلك الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير.

وأكدت وزارة الزراعة على أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأي جهة كانت، كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.

وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.