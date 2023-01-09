بنك الطعام: 25 مليون مصري في 3000 قرية استفادوا خلال 2022

أكد محسن سرحان، المدير التنفيذى لبنك الطعام المصري، أن القطاع المدني هو قطاع حي، وقوي ومصمم لتحقيق رسالته، ويتحرك كل يوم، وأن هناك ملايين من المصريين يتحركون من أجل مساعدة غيرهم ويزيد دعمهم.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "فخور بكوني فى منظومة عمل، مهمة تخدم المواطنين، ربنا كرمنا بخدمة المصريين".

وتابع: "عام 2022، هى سنة فارقة للتحالف الوطني، وفخور بالعمل مع مؤسسات مميزة، وفخور إن ربنا قدرنا نخدم المصريين، لافتا إلى أن هناك 25 مليون مصري، فى 3000 قرية، استفادوا في 27 محافظة في قضية الأمن الغذائي.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.