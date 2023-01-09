الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مجهولة لشاب فى القطامية.. والتحريات: دهسته سيارة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب دهسته سيارة في القطامية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية لتصوير الجثمان ونشر الصور في أقسام الشرطة بالقاهرة في محاولة لكشف هوية المتوفى من قبل المترددين على تلك الأقسام، كما طلبت أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام في محاولة للتوصل لهوية صاحب الجثمان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا، يفيد العثور على جثة شاب في الشارع بمنطقة القطامية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف بالجسم، كما تبين عدم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي ولم يستدل على هويته.

وكشفت التحريات عن أن سبب الوفاة حادث سير، وأوضحت أنه بتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء عبور المتوفي للشارع دهسته سيارة، وجار تكثيف الجهود لضبط قائد السيارة مرتكب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

القطامية جثة مجهولة لشاب سيارة مشرحة زينهم النيابة العامة

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