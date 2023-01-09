التحالف الوطنى للعمل التنموى: لدينا 18 ألفًا و600 موظف وعامل يتقاضون أجورًا

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف موجود في المحافظات الحدودية، والأماكن النائية، لافتة إلى أن التحالف لديه 18 ألفًا و600 موظف وعامل يتقاضون أجورًا من مؤسسات التحالف، وأغلبهم من حملة المؤهلات العليا.

وأضافت طلعت، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، أنه خلال عام 2020 لدينا 251 ألف متطوع مشارك تحت مظلة مؤسسات التحالف والجمعيات القاعدية، ولدينا 76 ألف متطوع منتظم، ولدينا 14 ألفا من قادة التطوع.

وأشارت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أن المتطوعين المشاركين خلال عام 2020 قدموا أغلى ما يملكون وهو الوقت، وقدموا لنا 39 مليون ساعة تطوع، وهذا وفر علينا إنفاق ما يقارب 56 مليون جنيه مصري، لأن الخدمات التي قدموها إذا قدمناها عن طريق شركات متخصصة ستكلفنا أموالا أكثر.

العباءة المالية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني مرنة

وتابعت: العباءة المالية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني هي عباءة مرنة، وخاضعة لأقصى درجات ومعايير الحكومة للاستفادة بكل جنيه، ويتم مراجعة ذلك بشكل دوري ومنتظم.