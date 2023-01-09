الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بنك الطعام : نخدم 800 طفل فى حى الأسمرات

محسن سرحان، عضو
محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كشف محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل تعاون التحالف التنموي مع بنك الطعام المصري، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضاً بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محمود صلاح مدير المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسي، إن هذا المطبخ تحديداً يخدم أكثر من 800 طفل في حضانات حي الاسمرات، ويعمل فيه 14 طاهية، مؤكداً حرصهم علي أن الوجبات تكون مناسبة سن الاطفال ومناسبة لنشاطهم وتحصيلهم الدراسي.

وتابع:" واجباتنا تتكون من العناصر الغذائية المهمة للاطفال، ودا بيساعد الأطفال أنهم يحصلون علي التوازن لاحتياجاتهم العمرية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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