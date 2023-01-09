الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التحالف الوطنى»: توسعة مظلة العمل الأهلى والوصول إلى 30 كيانًا فى 2023

الدكتورة نهى طلعت،
الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني

أعلنت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن زيادة عدد الكيانات داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى 30 كيانًا تنمويًا خدميًا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي في 2023.

وأضافت "طلعت"، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "اجتهدنا على استدامة الإنجاز المرتبط باستدامة التمويل، وتم العمل على الاستثمار الخيري من خلال زيادة العائد على أموال الصدقات".

وتابعت: "تم التركيز على المشروعات كثيقة العمالة مثل مصانع السجاد، والتركيز أيضًا على ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة بسلالات محسنة".

وأشارت إلى الوصول لـ30 مليون مواطن، والأمر الذي ساعد على ذلك وجود قاعدة بيانات مشتركة، وتم العمل عليها بالتشارك مع قاعدة بيانات المؤسسات كلها، لافتة إلى أن القاعدة كان عليها 37 مليون مواطن الأكثر استحقاقًا، مضيفة: أن "النشاط الذي تم خلال 2022، خلق طموحًا للتوسعة في عامنا الجديد 2023".

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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