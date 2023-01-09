الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطنى: وصلنا لـ30 مليون مواطن

الدكتورة نهى طلعت
الدكتورة نهى طلعت

 قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "إنني محملة برسالة شكر وامتنان لمئات الآلاف من الشباب المتطوع وملايين المستفيدين، خلال سنة من العمل في 27 محافظة لجمهورية مصر العربية".

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "أتيحت لنا فرصة ذهبية بعام المجتمع المدني، وكان الطريق ممهد بمجموعة من القرارات التي تخص العمل الأهلي في مصر والتي دعمتنا خلال العمل في 2022".

وتابعت: "جعل عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ساهم في وجود فرصة عظيمة لانطلاقة العمل التشاركي، والعمل داخل مجموعة كيانات متكاملة، نفذنا حوار مجتمعي مركزي ولا مركزي".

وأكدت: وصلنا لـ 30 مليون مواطن مصري، والأمر الذي ساعد على ذلك وجود قاعدة بيانات مشتركة، وتم العمل عليها بالتشارك مع قاعدة بيانات المؤسسات كلها، لافتة إلى أن القاعدة كان عليها 37 مليون مواطن الأكثر استحقاقا، مرددة: "النشاط الذي تم خلال 2022، خلق طموح للتوسعة في عامنا الجديد 2023".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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