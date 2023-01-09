«التحالف التنموى»: وفرنا 15 ألف فرصة عمل من خلال منتديات التوظيف

أعلنت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أن التحالف يستهدف توفير 50 ألف مشروع جديد بصدد تمويلها، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال منتديات التوظيف.

وأضافت أن التحالف كان مهتمًا بالاحتفال بالمواسم الدينية خلال عام 2022، وتم استهداف 25 مليون مواطن يمثلون 25 مليون أسرة.

وأشارت نهى طلعت، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى أن التحالف يعمل على استدامة الإنجاز، من خلال استدامة العائد على الصدقات عن طريق أوعية استثمارية ادخارية.

وتابعت: وصلنا بمساعدتنا لـ30 مليون مواطن مصري، بإجمالي تكلفة 12 مليار جنيه، ووفرنا 54 ألف فرصة سكن للمواطنين، لافتة إلى أن التحالف يعمل على ملف تنمية الثروة الحيوانية، وتوفير فرص عمل من خلال تدشين المشروعات كثيفة العمالة، مثل مشروعات مصانع السجاد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.