الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: «ازرع» تهدف لتمكين صغار المزارعين

الدكتورة نهى طلعت
الدكتورة نهى طلعت

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن مبادرة "ازرع"، والتي تهدف تمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي، لافتة أن التحالف ركز في هذا الملف علي المحاصيل ذات الاستراتيجية بهدف تقليل فاتورة الاستيرادية، باستهداف 100 ألف مزارع لزراعة محصول القمح والمتوقع الحصاد في مارس أو أبريل 2023، بإجمالي إنتاجية 3.10 مليون أردب.

وأضافت خلال كلمتها، بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسي، فيما يخص ملف القوافل،  قالت "طلعت" أن قوافل ستر وعافية، هي قوافل شاملة، وتركز علي المحافظات المختلفة والقري والنجوع  لتقديم مجموعة من التدخلات السريعة الصحية والغذائية واجتماعية وغيرها وتم استهداف 320 الف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 أشهر في 2022.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر انعقاد مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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