«الزراعة»: طرح دواجن وبيض بأسعار مخفضة فى منافذ الوزارة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة تطرح لحوم ودواجن وبيض وسلع استراتيجية أخرى، بتخفيضات من 20الى 30% عن السوق، في منافذها الثابتة والمتحركة والبالغة 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وأضاف "القرش"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة توفر الدواجن والبيض في منافذها إلى جانب الحبوب والخضروات والألبان وباقي السلع الأساسية والتي يحتاجها المواطن، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف مساعدة المستهلك وتوفير احتياجاته والتيسيرعلى المنتجين في تسويق منتجاته بأسعار مناسبة أيضًا.

ولفت إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع للمواطنين السلع والمنتجات بالأسعار المنافسة بمنافذ الوزارة، مع التأكيد على جودتها.