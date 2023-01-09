إعادة تشكيل مجلس إدارة العربية وبولفارا للغزل

قرر مجلس إدارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إن التشكيل شمل تعيين حسام الدين عبد القادر رئيسًا للمجلس، ورأفت توفيق قابيل عضوًا منتدبًا وممدوح سيد حماد عضو مجلس إدارة، ممثلين عن الشركة القابضة.

كما شمل إعادة التشكيل تعيين 4 أعضاء مجلس إدارة آخرين.

يشار إلى أن العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حققت صافي خسائر بلغ 16.83 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 9.69 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 28.77 مليون جنيه، مقارنة بـ30.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، ارتفاع خسائرها بنسبة 73.6 بالمائة، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي خسائر بلغ 16.83 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 9.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 28.77 مليون جنيه، مقارنة بـ30.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.

يشار إلى أن العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حققت صافي خسائر بلغت 10.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 6.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 19 مليون جنيه، مقارنة بـ20.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.