الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار على القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9 يناير 2023

أمطار
أمطار

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقسًا خريفيًا باردًا، لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30%، وأمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد  تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الصعيد.
 
درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

ويشهد الطقس، اعتبارا من غدا الثلاثاء والأربعاء، انعدام فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء البلاد، بينما يظل هناك نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وبعض المناطق المجاورة.

درجات الحرارة فرص ضعيفة لأمطار أمطار خفيفة الأرصاد امطار متوسطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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