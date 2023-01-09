الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تصدر تعليمات مهمة للمديريات بشأن انطلاق الامتحانات اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أصدرت  وزارة التربية والتعليم، تزامنًا مع انطلاق امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل اليوم، تنبيهات عاجلة للمديريات والإدارات التعليمية، بسبب سوء الأحوال الجوية وما شهدته البلاد من سقوط الأمطار الغزيرة.

ونصت التعليمات على ضرورة التنبيه على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

كما تشمل التعليمات ضرورة التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى، وفي حال عدم تحسن حالة الجو، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، وعدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة، وقيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية، وضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

ونصت التعليمات أيضا على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التي ستشهدها البلاد خلال الأيام الجارية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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