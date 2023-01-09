أستاذ طاقة: الغاز الطبيعى ركيزة أساسية لعملية التنمية وزيادة الصادرات (فيديو)

علقت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، على بلوغ صادرات الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن خلال 2022م، قائلة:"إن الغاز المصري يقفز على السنوات، حيث يكتب مرحلة جديدة من التاريخ كمنفذ لإنعاش الاقتصاد المصري".

وأضافت الدكتورة وفاء علي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن هناك حقيقة يجب أن نلفت النظر أليها، وهي أنه ليس الأهمية في حجم الكميات المرجحة الموجودة، ولكن نقدر الأهمية لمواقع هذه الاحتياطيات المرجحة على المساحة الجغرافية الكونية.

وأوضحت أن الهدف من الإحتياطيات كونها هناك جدوى اقتصادية من استخراجها، بالإضافة إلى سهولة عملية الإستخراج، وهو ما يعلي قيمة الغاز المصري بانفراد.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية خلال الفترة السابقة، لا تؤثر فقط في صادراتنا من الغاز، لكنها أيضًا تساهم في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية؛ لأن هناك صناعات مختلفة، مؤكدة أن الغاز هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها هذه الصناعات المختلفة، وبالتالي فإن الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة وزيادة الصادارت.