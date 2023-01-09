رئيس الجزائر يوجه بالتخطيط لبناء محطات تحلية مياه على السواحل

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بوضع مخطط لبناء محطات تحلية لمياه البحر على كامل الشريط الساحلي للبلاد، لمواجهة الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد برئاسة تبون، وتناول ملف دعم الموارد المائية للبلاد، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وأفاد البيان، بأن الرئيس الجزائري "أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم".

وأضاف أن تبون "استنفر مختلف القطاعات لإنشاء مخطط استعجالي يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه على المستوى الوطني والحفاظ على الثروة المائية الجوفية".

وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد تعيش جفافا منذ 3 سنوات، تسبب في تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.

وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.

وتمتلك الجزائر أكثر من 80 سدا مستغلا إضافة لـ 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية، تستغل لتزويد السكان بماء الشرب.

ويبلغ طول الشريط الساحلي بالجزائر 1200 كلم.